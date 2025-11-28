Die Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro bleibt charttechnisch auf Kurs, auch wenn sich die Aufwärtsdynamik (zeitweise) etwas abgeschwächt hat: Nach dem sehr steilen Anstieg bis auf 34,55 Euro kam es zu einem Rücksetzer auf die kurzfristige Trendlinie, die sogar (leicht) unterschritten wurde (siehe auch Tageschart unten). Bislang hat sich der Trend als robust erwiesen. Letztlich würde sich die Situation erst bei Kursen unter 29 Euro, 27 Euro und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.