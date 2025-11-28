DJ EU-Länder einigen sich über Verhandlungsposition zu US-Zollabkommen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich auf eine Verhandlungsposition zu einer Reihe von Zollvorschriften geeinigt, die Teil des neuen Handelsabkommens der Union mit den USA sind. Der Europäische Rat - das Gremium, das die 27 Mitgliedstaaten der Union vertritt - teilte mit, dass sich seine Mitglieder auf eine Position zu den zollbezogenen Aspekten einer gemeinsamen Erklärung geeinigt haben, die die EU und die USA im August veröffentlicht hatten und in der sie ihr Handelsabkommen skizzierten.

Gemäß diesem Teil des Abkommens würden US-Unternehmen, die Industrieprodukte und bestimmte Meeresfrüchte und Agrarprodukte exportieren, durch eine Kombination aus Abschaffung von Zöllen, Zollkontingenten und Senkung der Zölle einen besseren Zugang zum EU-Markt erhalten. Das Gremium erklärte, es habe einige Anpassungen zum Schutz sensibler Sektoren vorgenommen, darunter die Aufforderung an die Europäische Kommission, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zolländerungen kontinuierlich zu überwachen und den Mitgliedstaaten und den Parlamentariern im Europäischen Parlament bis Ende 2028 über deren wirtschaftliche Auswirkungen Bericht zu erstatten.

Außerdem wurde ein verstärktes Schutzinstrument aufgenommen, das es der Union ermöglicht, auf mögliche Einfuhrschübe aus den USA oder nachteilige Auswirkungen auf europäische Hersteller zu reagieren. Die Mitgliedstaaten befürworteten auch einen Vorstoß der Kommission, die Zölle auf US-Hummerimporte weiterhin abzuschaffen. Die Rechtstexte müssen noch von den EU-Institutionen diskutiert werden, bevor sie in Kraft treten können.

