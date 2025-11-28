Kalender-Apps für Android gibt es in einer beinahe unüberschaubaren Anzahl. Um euch die Auswahl zu erleichtern, haben wir zehn der interessantesten Apps für euch herausgesucht. Die Zeiten, in denen wir unsere Mobiltelefone ausschließlich zur Kommunikation verwendet haben, sind schon lange vorbei. Heute ist unser Smartphone nicht zuletzt auch elementar für die Organisation unseres gesamten Lebens. Eine besondere Rolle spielen Kalender-Apps, mit denen ...

