Top 5 Aktien des S&P 500: Handelsstopp bei CME, Alibaba greift Meta an & Delivery Hero

Alibaba betritt das nächste interessante Geschäftsfeld und bringt seine Smart-Glasses auf den Markt. Bislang gehörte dieses Feld eigentlich nur Meta. Jetzt ziehen die Chinesen nach. Zeit den Rücksetzer auszunutzen?Die Finanzwelt blickt auf Frankfurt, denn die Deutsche Börse plant die größte Übernahme ihrer Geschichte: Im Fokus steht die europäische Fondsplattform Allfunds. Mit einem geschätzten Volumen von 5,3 Milliarden Euro übertrifft dieser potenzielle Megadeal sogar den jüngsten Kauf des dänischen Softwareanbieters SimCorp (3,9 Milliarden Euro). Börsenchef Stephan Leithner forciert damit die Strategie, den DAX-Konzern unabhängiger vom klassischen Aktien- und Anleihehandel zu machen und …

