Anlässlich des Welt-Aids-Tages 2025 veranstaltet die AIDS Healthcare Foundation (AHF) Anfang Dezember große Gedenkkonzerte und Veranstaltungen in Afrika, Asien, Europa und Amerika, um zu betonen, dass die Arbeit zur Bekämpfung von HIV/Aids noch lange nicht beendet ist was durch die 1,3 Millionen Neuinfektionen, die weltweit jedes Jahr noch immer auftreten, unterstrichen wird.

Die diesjährige Gedenkfeier fällt auch mit einem historischen Meilenstein für die AHF zusammen: Sie ist nun in 50 Ländern weltweit tätig, eine außergewöhnliche Leistung, seit die Organisation 2002 in Südafrika und Uganda ihre globalen Programme gestartet hat. Die Feierlichkeiten dienen der Förderung von HIV-Prävention, Tests, Zugang zu Kondomen, Behandlung und Pflege und sind gleichzeitig ein Zeichen der Solidarität mit den von HIV/AIDS betroffenen Menschen und Gemeinschaften. Der Welt-Aids-Tag wird jährlich am 1. Dezember begangen.

Trotz jahrzehntelanger Fortschritte im Kampf gegen HIV leben weltweit rund 40 Millionen Menschen mit dem Virus, wobei Frauen und Mädchen mehr als die Hälfte der Betroffenen ausmachen. Stigmatisierung und Diskriminierung hindern weiterhin viele daran, Zugang zu grundlegender Versorgung zu erhalten, während wichtige Bevölkerungsgruppen mit erheblichen Hindernissen bei der Behandlung konfrontiert sind. Diese Herausforderungen werden durch die chronische Unterfinanzierung der weltweiten HIV-Bekämpfung noch verschärft, was die dringende Notwendigkeit einer nachhaltigen Finanzierung der HIV/AIDS-Bekämpfung unterstreicht einschließlich der vollständigen Finanzierung des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria. Die weltweiten Veranstaltungen der AHF zum Welt-Aids-Tag werden diese anhaltenden Lücken aufzeigen und die Bedeutung der HIV/AIDS-Bekämpfung als eine der wichtigsten nationalen und globalen Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit unterstreichen.

"Dieser Welt-Aids-Tag erinnert uns daran, dass der Kampf gegen HIV noch lange nicht vorbei ist. Millionen von Menschen sehen sich nach wie vor Hindernissen bei Tests, Behandlungen und der laufenden Versorgung gegenüber, während Stigmatisierung und hohe Arzneimittelpreise lebensrettende Mittel unerschwinglich machen", sagte Terri Ford, Leiterin der Abteilung für globale Advocacy und Politik bei AHF. "Die Ausweitung des Zugangs zu Präventionsmaßnahmen, einschließlich Kondomen und neuen Innovationen, die Unterstützung der Weiterbehandlung und die Gewährleistung einer erschwinglichen Behandlung sind entscheidend, um Neuinfektionen zu verhindern und Leben zu retten. Regierungen und Gemeinden müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Fortschritt für alle Menschen, die mit HIV leben oder davon betroffen sind, gerecht ist."

Darüber hinaus blockiert die Gier der Pharmaindustrie weiterhin den Fortschritt bei der weltweiten Bekämpfung von HIV/AIDS. Selbst Präventionsmittel wie langwirksame Injektionen sind aufgrund ihrer hohen Preise für die Menschen und Länder, die sie am dringendsten benötigen, unerschwinglich. Echter Fortschritt erfordert, dass Pharmaunternehmen Menschen vor Profite stellen, denn Innovation ist bedeutungslos, wenn sie nicht für alle zugänglich ist.

Der Welt-Aids-Tag dient als wichtige Plattform für HIV/AIDS-Aktivisten, um die erzielten Fortschritte anzuerkennen, diejenigen zu ehren, die wir durch Aids-bedingte Krankheiten verloren haben, und diejenigen, die den Kampf fortsetzen, und um Regierungen weltweit aufzufordern, die notwendigen Ressourcen und den politischen Willen aufzubringen, um HIV/Aids zu beenden. An diesem Welt-Aids-Tag werden wir daran erinnert: Es ist noch nicht vorbei.

Über die AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine globale gemeinnützige Organisation, die über 2,7 Millionen Menschen in 50 Ländern weltweit in Afrika, Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa mit modernster Medizin und Beratung versorgt. Wir sind derzeit der weltweit größte gemeinnützige Anbieter von medizinischer Versorgung für HIV/AIDS. Um mehr über AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org, finden Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare

