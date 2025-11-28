Weltweit ist BYD längst der Platzhirsch, in der deutschen Zulassungsstatistik bislang eher ein Rundungsfehler. Das soll sich ändern. Die Chinesen haben genug von der Außenseiterrolle im Heimatland des Verbrenners und erhöhen den Druck massiv. Die Waffe der Wahl: pure Ladeleistung.Die Ansage von Deutschland-Chef Lars Bialkowski ist eine technische Kampfansage an Wolfsburg und Stuttgart. Ab 2026 will der Konzern das "Megawatt Flash Charging" einführen, so Bialkowski in einem Interview mit Autohaus.de. ...

