Meldungen, wonach mehrere Großaktionäre das Management zu einem Komplettverkauf drängen wollen, lassen einen bekannten MDAX-Wert heute zweistellig anspringen. In einem eher lahmen Handel stechen am Freitag die Aktien von Delivery Hero heraus. Angetrieben von einem Bericht über Druck von Großaktionären auf den Essenslieferdienst, stieg der Kurs bis zum frühen Nachmittag um 13 Prozent auf 19,99 Euro. Damit sprangen die Papiere zurück über die 21-Tage-Durchschnittslinie ...

