Weltweit arbeiten Unternehmen mit Hochdruck an der Entwicklung humanoider Roboter. Expert:innen halten die Erwartungen für überzogen - jetzt tritt auch die chinesische Regierung überraschend auf die Bremse. Derzeit fließen nicht nur in den USA Milliarden in die Entwicklung humanoider Roboter. Auch in China beschäftigen sich rund 150 Unternehmen mit der Technologie, nachdem die Regierung die sogenannte "verkörperte Intelligenz" Anfang des Jahres zur ...

