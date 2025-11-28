Zypern plant staatliche Zuschüsse für den Kauf neuer Elektro- und Hybridautos. Das neue Förderprogramm mit einem Budget von 4,5 Millionen Euro soll noch in diesem Jahr starten und Subventionen in Höhe von bis zu 9.000 Euro für emissionsfreie Fahrzeuge bieten. Das berichtet die Zeitung Kathimerini unter Berufung auf Angaben des zuständigen Verkehrsministeriums und der Straßenverkehrsbehörde. Demnach soll das Programm nicht nur, aber größtenteils den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net