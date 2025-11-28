© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

Apple wehrt sich in Indien gegen eine drohende Milliardenstrafe wegen "missbräuchlichen Verhaltens", während iPhone-Verkäufe und Exporte im Land stark wachsen.Apple hat beim Obersten Gerichtshof von Delhi Klage gegen die indische Kartellgesetzgebung eingereicht. Der iPhone-Hersteller, der zu den am schnellsten wachsenden Smartphone-Marken in Indien zählt, wehrt sich gegen das neue indische Kartellrecht, nachdem dem US-Unternehmen laut einem Bericht von Reuters, Geldstrafen von bis zu 38 Milliarden US-Dollar drohen könnten. Der US-Konzern beanstandet die Berechnungsmethode der indischen Wettbewerbskommission (CCI), die auf Apples weltweitem Umsatz basiert. Laut Apple ist diese Grundlage …