Anzeige
Mehr »
Freitag, 28.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Internationale Expansion geplant: Medizintechnik aus dem Weltraum!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
28.11.2025 15:57 Uhr
172 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Dezember (49. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Dezember (49. KW) 

=== 
Montag, 1. Dezember 2025 
*** 02:05 JP/BoJ Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     RatingDog/S&P Global November 
*** 05:00 KR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Current economic policy challenges 
     in Germany and Europe" 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November 
 
Dienstag, 2. Dezember 2025 
*** 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel der Esman zu 
     "Burden Reduction in the Digitalisation Era" 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober 
*** 11:00 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag (09:00 PK) 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 14:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei George P. Shultz 
     Memorial Lecture Series event 
*** 17:35 DE/SAP SE, CEO Klein bei UBS Global Technology Conference 
***   - FR/OECD, Wirtschaftsbericht 
***   - GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre Close Trading update 2025 
 
Mittwoch, 3. Dezember 2025 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     RatingDog/S&P Global November 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update (08:00 PK) 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) November 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) November 
  11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober 
  11:00 DE/VÖB - Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschland, 
     Kapitalmarktprognose 
*** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November 
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q 
   -  DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen November 
 
Donnerstag, 4. Dezember 2025 
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu 
     finanziellem Verhalten privater Haushalte 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober 
*** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November 
*** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels bei ECB-IMF Conference 
     on Fiscal Policy and EMU Governance (16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane) 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober 
  15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm 
*** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers 
     Association Leadership Luncheon 
  22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q 
***  -  GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag 
***  -  EU/Ergebnisse des Eba-Bankenstresstests 
 
Freitag, 5. Dezember 2025 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober 
*** 08:00 DE/Umsatz in verarbeitenden Gewerbe Oktober 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober 
*** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November 
*** 14:30 US/Persönliche Einkommen und Konsumausgaben September 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember 
*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September 
***  - EU/Länderrating Deutschland (S&P) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 09:22 ET (14:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.