DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Dezember (50. KW)

=== M O N T A G, 8. Dezember 2025 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK) 07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz) *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember *** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money: technological disruption and the future of financial services" *** - CN/Außenhandel November D I E N S T A G, 9. Dezember 2025 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober 10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q *** 15:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) Oktober (Sept gestrichen) - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 10. Dezember 2025 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November *** 07:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Jahrespressekonferenz *** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft von Euro und Dollar *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Realeinkommen November *** 14:30 US/Verbraucherpreise November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung D O N N E R S T A G, 11. Dezember 2025 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK) *** 10:00 IEA-Ölmarktbericht *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI 11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 PK) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise November - CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis - AT/Opec-Ölmarktbericht - BE/Treffen der Eurogruppe F R E I T A G, 12. Dezember 2025 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November *** 08:00 GB/BIP Oktober *** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober *** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober - BE/Ecofin-Treffen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 09:22 ET (14:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.