Freitag, 28.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Internationale Expansion geplant: Medizintechnik aus dem Weltraum!
Dow Jones News
28.11.2025 15:57 Uhr
183 Leser
WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Dezember (50. KW)

=== 
M O N T A G, 8. Dezember 2025 
  07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK) 
  07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz) 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember 
*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money: 
     technological disruption and the future of financial services" 
***   - CN/Außenhandel November 
 
D I E N S T A G, 9. Dezember 2025 
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober 
  10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q 
*** 15:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) Oktober (Sept gestrichen) 
    - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung 
 
M I T T W O C H, 10. Dezember 2025 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November 
*** 07:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis 
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 
     Jahrespressekonferenz 
*** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft von Euro und Dollar 
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Realeinkommen November 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise November 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 
 
D O N N E R S T A G, 11. Dezember 2025 
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK) 
*** 10:00 IEA-Ölmarktbericht 
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI 
  11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 PK) 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise November 
    - CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis 
    - AT/Opec-Ölmarktbericht 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
 
F R E I T A G, 12. Dezember 2025 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November 
*** 08:00 GB/BIP Oktober 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober 
    - BE/Ecofin-Treffen 
===

