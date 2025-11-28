Mainz (ots) -
Woche 50/25
Fr., 12.12.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Mehr Hoffnung bitte!
Woche 3/26
Mo., 12.1.
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten:
0.30 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.29/HD/UT)
Uncivilized
Hanau
Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah
Sahra Seyneb Saleh
Frau Huber Sabine Urban
Frau Port Marie Burchard
Kenan Aram Arami
Momo Fatih Hatipoglu
Sascha Patrick Phul
Yasin Mert Dincer
Can Mücahit Altun
Dominik Angelo Alabiso
und andere
Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir
Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer
Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr
Buch: Bilal Bahadir, Judith Angerbauer, Alina Graff
Regie: Bilal Bahadir
(Erstsendung 2.12.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 9. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 9. Januar 2027
____________________________
zu Mo., 12.1.
1.05 Das kleine Fernsehspiel (HD/UT)
Uncivilized
Nine Eleven
Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah
Sahra Seyneb Saleh
Frau Huber Sabine Urban
Frau Port Marie Burchard
Kenan Aram Arami
Momo Fatih Hatipoglu
Sascha Patrick Phul
Yasin Mert Dincer
Can Mücahit Altun
Dominik Angelo Alabiso
Basti Nikolai Meierjohann
Karla Franziska Machens
Eren Sahin Eryilmaz
Cem Harun Çifçi
Ayhan Romario Oliveros
und andere
Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir
Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer
Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr
Buch: Bilal Bahadir, Dolunay Gördüm, Judith Angerbauer, Alina Graff
Regie: Bilal Bahadir
(Erstsendung 2.12.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 9. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 9. Januar 2027
1.30 Das kleine Fernsehspiel (HD/UT)
Uncivilized
Stuttgarter Krawallnacht
Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah
Sahra Seyneb Saleh
Frau Huber Sabine Urban
Frau Port Marie Burchard
Kenan Aram Arami
Momo Fatih Hatipoglu
Sascha Patrick Phul
Yasin Mert Dincer
Can Mücahit Altun
Dominik Angelo Alabiso
Leyla Yasemin Çetinkaya
Enes Zejhun Demirov
Matthias Moritz Heidelbach
Jens Moritz Vierboom
und andere .
Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir
Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer
Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr
Buch: Bilal Bahadir, Judith Angerbauer, Alina Graff
Regie: Bilal Bahadir
(Erstsendung 9.12.2024)
Deutschland 2024
Im Streaming: 9. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 9. Januar 2027
(Weiterer Ablauf ab 1.50 Uhr wie vorgesehen.
"Das kleine Fernsehspiel: O Beautiful Night" entfällt.)
