Aachen (ots) -Pünktlich zur festlichsten Zeit des Jahres lädt Lindt alle Schokoladenliebhaber:innen in die magische Pop Up Experience Lindt House of Santa ein, sich personalisierte, individuell verpackte Weihnachtsgeschenke zu gestalten.Der Lindt Weihnachtsmann ist eine Ikone und steht seit Generationen für zeitlose Tradition und gehört in jeden Nikolausstiefel, egal ob für Groß oder Klein. Im House of Santa können Besucher:innen in seine festliche Welt eintauchen und die Vielfalt der Lindt Weihnachtsmänner entdecken - von unterschiedlichen Größen über wunderschöne Design-Editionen bis hin zu unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Für jede:n gibt es genau den passenden Weihnachtsmann.Vor Ort warten zudem spannende Aktionen und Gewinne. Wer einen 125g Lindt Weihnachtsmann kauft, kann ihn direkt vor Ort mit einem personalisierbaren Kärtchen liebevoll für seine Lieblingsmenschen zu Nikolaus verpacken. Beim Kauf von zwei 70g Weihnachtsmännern erhalten Kunden einen dritten 70g Weihnachtsmann gratis. Ganz nach dem Motto: "Aus Liebe zum Fest".Für weihnachtliche Stimmung sorgen ein weihnachtlicher Selfie Spot ein täglicher Besuch des Lindt Maître Chocolatier, der Kostproben verteilt und kleine Genussmomente schafft.Das Lindt House of Santa öffnet exklusiv vom 29.11. bis 6.12.2025 am Weihnachtsmarkt Düsseldorf (Schadowstraße 93, 40212 Düsseldorf, direkt vor Galeria).Über Lindt & SprüngliSeit über 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokoladenprodukte. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 38 Tochtergesellschaften und Niederlassungen in rund 560 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 15 000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2024 einen Umsatz von CHF 5,47 Mrd. Unsere Selbstverpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, ist ein wichtiger Motor für die Aktivitäten und Ambitionen des Unternehmens. 2008 hat Lindt & Sprüngli ihr eigenes Nachhaltigkeitsprogramm zur Beschaffung von Kakao - ihrem wichtigsten Rohstoff - ins Leben gerufen: das Lindt & Sprüngli Farming Program.