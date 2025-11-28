NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere Leitzinssenkung schon im Dezember die Kurse.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag zuletzt um 0,26 Prozent auf 47.552 Zähler zu. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von fast 3 Prozent an. Die Bilanz für den Monat November ist hingegen leicht negativ.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,23 Prozent auf 6.828 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,30 Prozent auf 25.314 Zähler. Mit Blick auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn hat der technologielastige Index inzwischen seinen Rückstand auf Europas Börsen aufgeholt. Derzeit treibt das Trend-Thema "Künstliche Intelligenz" die Kurse der Technologieunternehmen stark an./la/he

