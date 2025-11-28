Baden-Baden (ots) -In der Trauer um den mutmaßlichen Selbstmord des Vaters beginnt ein Geschwisterpaar nach Schuldigen zu suchen. Im Kriminalfilm "Chamäleon" (AT) erzählen Autor Frédéric Hambalek und Regisseur Dustin Loose im Gewand eines spannenden Krimis vom Erwachsenwerden und der Auseinandersetzung mit schmerzhaften Wahrheiten. Mariella Aumann und Philip Günsch spielen das Zwillingspaar. Fabian Hinrichs, Kim Riedle, Peter Fieseler, Konstantin Lindhorst, Sarah Bauerett, Sithembile Menck, Laura de Boer und Max Hemmersdorfer sind in den weiteren Hauptrollen zu sehen. Die Dreharbeiten wurden in dieser Woche abgeschlossen. "Chamäleon" wird von der Constantin Film im Auftrag des SWR für die ARD produziert.Die siebzehnjährigen Zwillinge Mia und Jakob sind verstört: ihr Vater starb völlig unterwartet in der Nacht nach seinem 50. Geburtstag. Selbstmord, so jedenfalls das Ergebnis der polizeilichen Untersuchung. Mia und Jakob können das nicht akzeptieren, die beiden sind - anders als ihre Mutter - überzeugt, dass Fremdverschulden im Spiel sein muss. Im Vorjahr haben sie bei den Ermittlungen zum spurlosen Verschwinden ihrer Tante von Kriminalkommissar Kramer gelernt, dass die meisten Täter aus dem engen Umfeld der Opfer stammen. Deshalb wollen sie jetzt ihre Insiderposition nutzen, um herauszufinden, ob ein Familienmitglied die Tat begangen hat. Sie beginnen, die Familie zu durchleuchten, die beiden Brüder ihres Vaters, ihre Tante, den weiteren Anhang. Dabei bringen sie Gefühle und Erkenntnisse zum Vorschein, mit denen sie nicht gerechnet hatten - und mit denen fertig zu werden gar nicht so einfach ist.Das TeamProduzentin von "Chamäleon" (AT) ist Sophie von Uslar. Producerin Corina Röttger, Kamera Clemens Baumeister, Montage Anna-Kristin Nekarda, Szenenbild Tim Pannen, Kostüm Silke Sommer, Casting Karimah El-Giamal. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner. Der Film wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 ausgestrahlt.Informationen: swr.li/kriminalfilmFoto zum Drehabschluss: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6168587