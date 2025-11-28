© Foto: agcreativelab - Adobe StockTop Pick für 2026? Synchrony ist ein US-Finanzdienstleister. Nicht nur die Aktie macht derzeit Appetit auf mehr.Synchrony Financial ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen für Privatkunden. Das Unternehmen bietet Kreditprodukte wie Kreditkarten, Geschäftskredite und Ratenkredite für Verbraucher an. Zum Angebot gehören auch Einlagenprodukte wie Festgeldanlagen, Altersvorsorgekonten, Geldmarktkonten und Sparkonten. Weitere Angebote umfassen Zahlungs- und Finanzierungslösungen im Gesundheitswesen unter den Marken CareCredit, Pets Best und Walgreens, Zahlungs- und Finanzierungslösungen für die Bekleidungs-, Fachhandels-, Outdoor-, …Den vollständigen Artikel lesen
