Der Silberpreis jagt von Rekord zu Rekord: Nachdem das Edelmetall zuletzt eine historische Angebotsknappheit durchlief, hat Silber nun ein neues Allzeithoch erklommen - befeuert von Zinssenkungsfantasie, ETF-Zuflüssen und einer Marktspannung, die selbst erfahrene Händler überrascht. Silberpreis erreicht neues Allzeithoch Spot-Silber hat ein frisches Rekordhoch erreicht und damit das Oktober-Top klar übertroffen. Der Kurs des Edelmetalls
