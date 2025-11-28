EQS-News: Bybit
DUBAI, VAE, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat die Unterstützung für USDT0-Ein- und Auszahlungen im Mantle Network angekündigt und ist damit eine der ersten globalen Börsen, die nahtlose Cross-Chain-USDT0-Flows ermöglicht. Durch diese Integration wird Mantle zum größten börsenbezogenen Layer-2-Netzwerk, gemessen am Total Value Locked (TVL). Durch die Unterstützung des neuen Cross-Chain-Standards für USDT positionieren sich Mantle und Bybit gemeinsam an der Spitze der einheitlichen Liquiditätsinfrastruktur für Stablecoins.
USDT0 ist die Cross-Chain-Bereitstellung von USDT, dem größten Stablecoin, und dient als "einheitliche Liquiditätsschicht" über mehrere Netzwerke hinweg. USDT0 basiert auf dem Omnichain Fungible Token (OFT)-Standard von LayerZero und verwendet eine Mint-and-Burn-Architektur, die eine strikte 1:1-Deckung gewährleistet und fragmentierte Brücken eliminiert.
Mit dieser Einführung werden Bybit-Nutzer in Kürze folgende Möglichkeiten haben:
Diese Zusammenarbeit vereint USDT0 als Liquiditätsinfrastruktur, Mantle als führendes börsengekoppeltes L2-Netzwerk und Bybit als globalen Liquiditätsplatz, um den Aufbau der nächsten Phase der Cross-Chain-Stablecoin-Infrastruktur zu unterstützen.
USDT0 als einheitliche USDT-Layer
USDT0 verfolgt das Ziel, die Bewegung von Stablecoins neu zu gestalten durch:
Die Unterstützung von USDT0 auf Mantle durch Bybit synchronisiert zentralisierte Liquidität, On-Chain-Anwendungen und Cross-Chain-Flows zu einem einheitlichen Erlebnis und bietet Benutzern einen besser vorhersehbaren und effizienteren Zugang zu Tether-basierter Liquidität.
Mantle als führendes börsenverbundenes Netzwerk für USDT0
Mantle Network ist eine modulare Layer-2-Lösung, die auf Ethereum basiert, eng mit der Börseninfrastruktur verbunden ist und sich auf die Verteilung und Liquidität von tokenisierten Vermögenswerten und Finanzprodukten aus der realen Welt konzentriert. Die Tatsache, dass Mantle neben Tether und Bybit zu den ersten börsenbezogenen Netzwerken gehört, die USDT0 frühzeitig unterstützt haben, stärkt die Positionierung von Mantle als:
Für die Nutzer bedeutet dies:
"USDT0 zusammen mit Tether und Bybit frühzeitig zu unterstützen, ist ein strategischer Schritt für Mantle", erklärte Emily Bao, Key Advisor bei Mantle. "Dies stärkt die Rolle von Mantle als zentraler Standort für die Cross-Chain-Stablecoin-Liquidität und die Onchain-Kapitalmärkte, die davon abhängig sind."
"USDT0 wurde entwickelt, um die Liquidität über verschiedene Blockchains hinweg zu vereinheitlichen, und die leistungsstarke Infrastruktur von Mantle macht es zu einem idealen Netzwerk für diese Vision", erklärte Lorenzo R., Co-Founder von USDT0. "Die Zusammenarbeit mit Bybit und Mantle ermöglicht es uns, einen nahtloseren, interoperablen Stablecoin-Standard zu schaffen, der die UX verbessert und die Einführung von Multi-Chain-Technologien für Nutzer und Institutionen gleichermaßen beschleunigt."
Verbesserung der Onchain- UX und des Kapitalflusses
USDT0 wurde entwickelt, um den Stablecoin-Flow intuitiver und direkter zu gestalten:
Die Integration von Bybit fügt hinzu:
Strategische Bedeutung für Tether, Mantle und Bybit
Die frühzeitige Abstimmung zwischen allen drei Parteien spiegelt einen breiteren Wandel in der Branche wider, hin zu:
Mit USDT0, der jetzt auf Mantle verfügbar ist und bald auch auf Bybit verfügbar sein wird, macht das Ökosystem einen großen Schritt in Richtung eines grenzenlosen, reibungslosen Stablecoin-Standards, der die nächste Ära der On-Chain-Finanzierung begründen wird.
