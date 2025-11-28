Warburg Research sieht Knorr-Bremse vor einem entscheidenden Jahr: starke Margen, klarer Strategieplan und profitable Verkäufe. Das Jahr 2026 könnte den Wendepunkt bringen. Die Analysten heben das Kursziel an. Knorr-Bremse geht mit spürbarem Rückenwind in das Jahr 2026. Nach einer mehrtägigen Roadshow in Warschau bestätigten sich für Warburg Research die zentralen Annahmen zur strategischen Ausrichtung und den finanziellen Perspektiven des Bremsen- und Systemzulieferers. Analyst ...

