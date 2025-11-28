© Foto: DALL*E

Jahrtausendealtes Metall oder digitaler Code: Was ist der beste Wertspeicher? Gold hat sich überaus stabil gezeigt, Bitcoin war zuletzt volatil. In der vergangenen Woche fiel Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit dem 21. April. Seit dem Höchststand von über 126.000 US-Dollar Anfang Oktober ist Bitcoin deutlich gefallen. In dieser Woche berappelt sich die Kryptowährung wieder und knackt die Marke von 90.000 US-Dollar. US-Investor Tom Lee denkt, dass Bitcoin bald seinen Boden gefunden hat. Er rechnet sogar mit einem Preis von 200.000 US-Dollar bis Ende Januar 2026. Er sagt: "Die Bewegung vom Tief zurück auf neue Höchststände wird schneller sein als der Rückgang. Das war bei jedem …