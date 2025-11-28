ETF Analyse der Woche | Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

? Drei Key Takeaways

Technisch bullische Ausgangslage: Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF zeigt in Wochen- und Tageschart eine weiterhin solide Aufwärtsstruktur - solange SMA20 und SMA50 halten, bleibt die Prognose positiv.

Attraktive Asien-Exposure ohne China: Der ETF bietet breit diversifizierten Zugang zu asiatischen Wachstumsmärkten wie Taiwan, Südkorea und Indien - jedoch ohne die geopolitisch sensibleren Märkte China und Japan.

Watchlist statt Sofortkauf: Trotz günstiger Kosten und stabilen Trends bleibt die historische Performance mittelmäßig. Aufgrund der starken Taiwan-Gewichtung bestehen geopolitische Risiken - daher eher ein Kandidat für die Beobachtungsliste.

Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF bildet den FTSE Asia ex Japan ex China Index physisch nach. Der Index ermöglicht Anlegern einen breit diversifizierten Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen der asiatischen Märkte - jedoch ohne China und Japan. Damit richtet sich der ETF gezielt auf Wachstumsregionen wie Taiwan, Südkorea, Indien oder Singapur.

Diese regionale Ausrichtung macht den Fonds besonders relevant für Anleger, die eine Asien-Strategie ohne China-Exposure suchen. Im Rahmen der ETF Analyse der Woche zeigt sich, dass diese Fokussierung eine wesentliche Rolle für Performance, Risiko und Prognose spielt.

Chartcheck - Wochenchart: Technische Analyse - Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der ETF zeigt im Wochenchart eine strukturell bullische Tendenz, was die Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Prognose insgesamt unterstützt.

1. Aufwärtsbewegung seit 2024

Seit Anfang 2024 hat sich der ETF sukzessive nach oben geschoben. - Hochpunkte im Juli und September 2024 bei 24,18 EUR (Doppeltop) - Anschließende Konsolidierung in einer Seitwärtsrange - SMA20 als wiederkehrender Support, SMA50 als saisonale Stabilisierung

2. Rücksetzer und V-Formation

Im April brach der Kurs kurzzeitig unter die SMA50 und die SMA200. Der sofortige Rebound deutet auf starke Käuferinteressen hin. Die resultierende V-Formation führte bis Anfang November zu einem Hoch bei 27,31 EUR. Der Rücksetzer unter 26 EUR bleibt technisch unkritisch.

3. Wichtige Kursmarken

Solange der Kurs über der SMA20 notiert, bleibt die Struktur bullisch. Nächste Meilensteine der Prognose: - 29,50 EUR - 32,00 EUR

Ein Bruch der SMA20 im Wochenchart könnte zu einer Stabilisierung an der SMA50 führen....

