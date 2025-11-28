Seit Anfang November dümpelte die OHB-Aktie entlang der Marke von 100 €. Doch am Mittwoch und Donnerstag schnellte der Kurs des deutschen Raumfahrtunternehmens um +20% in die Höhe. Was gibt der OHB-Aktie neuen Schwung und sollten Anleger mit dabei sein? Rekordsumme für die europäische Raumfahrt Die Raumfahrt führte in Europa über Jahrzehnte eher ein Schattendasein. Doch die zu starke technologische Abhängigkeit von den USA im Orbit lässt in Brüssel ...

