Delivery Hero-Aktionäre hatten in jüngster Vergangenheit nichts zu lachen. In den letzten zwölf Monaten hat sich der Kurs der Delivery Hero-Aktie nahezu halbiert. Doch am Freitag setzt sich der Essenslieferdienst mit einem Kurssprung von über +10% an die MDAX-Spitze. Was steckt dahinter und sollten Anleger auf den Zug aufspringen? Alles soll auf den Prüfstand Auslöser des heutigen Kurssprungs sind Medienberichte, nach denen Großaktionäre von Delivery ...

