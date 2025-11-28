The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2025.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2025

ISIN Name

IE000TB7IEF3 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.

IE000B8M14I0 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.





