Ein Deal von Alphabet mit Meta Platforms schiebt seit Tagen auch die Broadcom-Aktie an. Jetzt nähert sich der Chipentwickler der nächsten magischen Grenze. Die Aktien des Chipherstellers Broadcom profitieren weiter vom Boom rund um "Künstliche Intelligenz". Der Kurs der Broadcom-Anteile stieg am Freitag im frühen US-Handel erstmals über die Marke von 400 Dollar und kletterte um bis zu 1,3 Prozent auf 402,63 Dollar. In Wahrheit größter Profiteur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE