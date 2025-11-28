Bad Wimpfen (ots) -Das "Cien Hydra Intense regenerierendes Nachtpflege-Gel" von Lidl erhält die Auszeichnung mit der Bestnote "Sehr gut" in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST (Ausgabe 12/2025). Das vegane Gel im Glastiegel überzeugt mit seinen sehr guten Inhaltsstoffen.Passend zur Weihnachtszeit punkten gleich zwei weitere Non-Food-Artikel mit einem "guten" Testergebnis. Die "Aromata Backpapier-Zuschnitte, 30 Einzelblätter" gehören mit einem Preis von drei Cent pro Blatt zu den günstigsten getesteten Produkten (Gesamtpreis: 30 Stück/0,95 Euro). Lob gab es zudem für den klaren Entsorgungshinweis auf der Verpackung.Auch die "Livarno Home Teelichter Premiumqualität, 100 Stück" erhalten das Gesamturteil "Gut" und schneiden sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch in der Praxisprüfung "sehr gut" ab. In den über 3.250 Lidl-Filialen deutschlandweit sind die Teelichter bereits für weniger als fünf Cent pro Stück erhältlich (Gesamtpreis: 100 Stück/4,95 Euro).Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6168617