Stuttgart (ots) -Es ist bestürzend, dass die Kriegsparteien nach sieben Wochen Waffenruhe in alte Muster verfallen. Es kracht wieder - an immer mehr Orten. Die palästinensische Hamas macht keinerlei Anstalten, ihre Waffen und die Macht über den Gazastreifen abzugeben gemäß Donald Trumps 20-Punkte-Plan. Stattdessen: Ausflüchte, immer neue Bedingungen und Attacken auf israelisches Militär.Israels Regierung um Benjamin Netanjahu, vom US-Präsidenten auf den Friedensweg genötigt, nutzt diese Lage für ihre Wir-bringen-es-jetzt-zu-Ende-Agenda. Wie weit die Kriegstreiber hüben und drüben die Initiative zurückgewonnen haben, drückt sich im Westjordanland besonders erschreckend aus. Dort lässt es der Rechtsstaat Israel zu, dass Palästinenser zum Freiwild für militante Siedler und Ultranationalisten werden. In der Ballung wird der Weg ganz kurz. An Trump vorbei und geradewegs in den nächsten großen Krieg.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6168616