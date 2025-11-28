© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der November bricht die Rallye der US-Märkte. Jobmarkt, Zölle und Konsumdaten könnten eine Rezession einleiten, warnen Analysten. Doch die meisten Anleger blenden das Risiko weiter aus.Nach sechs außergewöhnlich starken Monaten droht dem US-Aktienmarkt erstmals seit dem Frühjahr ein negativer Monat. Unsicherheiten über den weiteren Kurs der Federal Reserve, Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms und ein spürbar abkühlender Arbeitsmarkt haben die Rallye im November ausgebremst. Der S&P 500 liegt im Monatsverlauf rund 0,4 Prozent im Minus, der Dow Jones rund 0,3 Prozent, der Nasdaq sogar 2,4 Prozent - der erste Verlustmonat seit April. Viele Marktbeobachter werten den Rücksetzer dennoch …