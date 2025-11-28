EQS-News: Highlight Communications AG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate
Pratteln, 28. November 2025 - Highlight-Gruppe veröffentlicht Entwicklung der ersten neun Monate
Konzernentwicklung im dritten Quartal 2025
Bernhard Burgener, Verwaltungsratspräsident der Highlight-Gruppe, kommentiert den Zwischenabschluss wie folgt: «Mit der Steigerung des Konzernumsatzes um 2.4% und des betrieblichen Cashflows um 52% konnten wichtige Schritte in Richtung der angestrebten stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftstätigkeit gemacht werden. Einmalige, nicht cash-wirksame Sondereffekte und ausserordentliche operative Kosten im Segment Sport und Event belasten zwar die Erfolgsrechnung der ersten neun Monate erheblich, was zu einem deutlich negativen Betriebsergebnis führt. Für das traditionell stärkere vierte Quartal wird jedoch aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer weiter positiven Umsatzentwicklung eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.»
