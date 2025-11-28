Zwischen geopolitischer Unsicherheit, KI-Korrektur und Dollar-Stärke mahnt Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer zur Differenzierung. Jetzt im exklusiven wO-TV-Interview mehr erfahren.Die hohe Risikowahrnehmung an den Märkten sei zwar real - doch darin lägen auch "Chancencluster", so der Ökonom im Interview. Besonders im KI-Sektor sieht Hellmeyer keinen Blasencharakter, sondern eine temporäre, gesunde Korrektur. Titel wie Nvidia seien zwar hoch-, aber nicht überbewertet. Vielmehr sieht er in KI und Robotik "exorbitantes Wachstumspotenzial" - mit einem kritischen Vorbehalt: Die Energieinfrastruktur könnte zum Engpass werden. Derzeit beobachte man weltweit, vor allem in den USA, einen …