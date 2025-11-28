Heute ist der mittlerweile auch in Deutschland bekannte "Black Friday" - ein Handelstag, an dem die US-Börsen bereits um 19 Uhr (MEZ) schließen. Einige Kursbewegungen sind mit Vorsicht zu genießen, da das Handelsvolumen üblicherweise deutlich niedriger ausfällt. Kein Wunder: Viele Analysten, Händler, Investoren und Vorstände nutzen die Zeit nach "Thanksgiving" für ein verlängertes Wochenende.DER AKTIONÄR nutzt die Zeit für "Premium-Inhalte zum besten Preis": Die besten Deals des Jahres sind da und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.