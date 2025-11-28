Am Black Friday sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Ende doch in Kauflaune geblieben. Der DAX schloss mit grünen Vorzeichen und knüpfte an seine jüngste Erholung an. Auf Wochensicht steht ein Plus von mehr als drei Prozent zu Buche. Die November-Bilanz fällt mit einem Abschlag von einem halben Prozent dagegen leicht negativ aus. Der DAX knüpfte am Freitag an seine jüngste Erholung an und gewann 0,29 Prozent auf 23.836,79 Punkte. Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...