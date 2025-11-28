EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 27.11.2025
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Kontron AG
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 25.11.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die grosso tec AG (HRB 11558 - AG München) ist Aktionärin der Kontron AG. Die grosso holding Gesellschaft mbH (FN 559732 k) und Herr DI Hannes Niederhauser halten jeweils 47,5% des Grundkapitals der grosso tec AG, so dass die grosso holding Gesellschaft mbH gemeinsam mit Herrn DI Hannes Niederhauser die grosso tec AG bislang kontrollierte. Nunmehr hat Herr DI Hannes Niederhauser die Mitkontrolle an der grosso tec AG verloren. Die von der grosso tec AG an der Kontron AG gehaltene Beteiligung ist Herrn DI Hannes Niederhauser somit nicht mehr zuzurechnen. Weder die grosso tec AG noch Herr DI Hannes Niederhauser haben Kontron Aktien verkauft.
Herr DI Hannes Niederhauser hat somit rechnerisch die 4%-Beteiligungsschwelle und auch die 3%-Beteiligungsschwelle an der Kontron AG unterschritten.
Wien am 27.11.2025
28.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2237568 28.11.2025 CET/CEST