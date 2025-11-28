© Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

Bei der traditionellen Depot-Säuberung zum Jahresende verkaufen Anleger massenhaft Verlierer-Aktien, um Steuern zu sparen. Aktien wie Enphase, Lucid und Trump Media könnten betroffen sein.In der Zeit nach Thanksgiving beginnt an der Wall Street ein Ritual ganz eigener Art: das so genannte "Tax-Loss-Harvesting", das gezielte Realisieren von Verlusten, um die Steuerrechnung zu drücken. Jahr für Jahr verwandelt sich der Markt für schwache Aktien in eine Art Börsen-Schlachtfeld. Anleger verkaufen Verliereraktien, und das kann bei dünnem Handelsvolumen und hektischen Verkäufen zu hoher Volatilität und heftigen Verwerfungen an den Börsen führen. Was für viele ein legitimes Steuersparmodell ist, …