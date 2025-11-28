© Foto: Jonathan Raa - Sipa USABei der traditionellen Depot-Säuberung zum Jahresende verkaufen Anleger massenhaft Verlierer-Aktien, um Steuern zu sparen. Aktien wie Enphase, Lucid und Trump Media könnten betroffen sein.In der Zeit nach Thanksgiving beginnt an der Wall Street ein Ritual ganz eigener Art: das so genannte "Tax-Loss-Harvesting", das gezielte Realisieren von Verlusten, um die Steuerrechnung zu drücken. Jahr für Jahr verwandelt sich der Markt für schwache Aktien in eine Art Börsen-Schlachtfeld. Anleger verkaufen Verliereraktien, und das kann bei dünnem Handelsvolumen und hektischen Verkäufen zu hoher Volatilität und heftigen Verwerfungen an den Börsen führen. Was für viele ein legitimes Steuersparmodell ist, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE