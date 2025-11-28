Die Intel-Aktie zählt heute zu den stärksten Gewinnern an der Wall Street. Auslöser sind neue Spekulationen über eine mögliche Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit Apple. Branchenkreisen zufolge prüft der iPhone- und Mac-Hersteller, Intel künftig wieder stärker in die eigene Chip-Lieferkette einzubinden. Für den Chipriesen wäre das ein weiterer Befreiungsschlag."Meine jüngsten Branchenumfragen deuten darauf hin, dass sich die Sichtbarkeit hinsichtlich einer möglichen Zusammenarbeit zwischen Intel ...

