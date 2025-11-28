DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation steigt im November auf 2,6 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im November deutlicher als erwartet zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lag um 2,6 (Oktober: 2,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang um 0,4 Prozent und einen Anstieg der Jahresteuerungsrate auf 2,4 Prozent prognostiziert.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada's 3Q BIP annualisiert +2,6%

Kanada's 3Q BIP PROGNOSE: +0,5%

Kanada 2Q BIP revidiert auf -1,8% von -1,6%

November 28, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)

