DJ MÄRKTE USA/Anleger nach der Feiertagspause weiter in Kauflaune

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Obwohl bis etwa eine Stunde vor Handelsbeginn der Ausfall des Handels an der Chicago Mercantile Exchange (CME) für Unruhe sorgte, ist es am Freitag an den US-Börsen weiter nach oben gegangen. Die allseits erwartete Zinssenkung der US-Notenbank bei deren nächstem Treffen am 10. Dezember sorgte weiter für Kaufbereitschaft.

Nach einem am Brückentag um drei Stunden verkürzten Handel, dem viele Teilnehmer ferngeblieben sein dürften zugunsten eines verlängerten Wochenendes, schloss der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent fester mit 47.716 Punkten. Der breite S&P-500-Index gewann 0,5 Prozent, die Nasdaq-Indizes legten um bis zu 0,8 Prozent zu. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.766 (Mittwoch: 2.082) Kursgewinner und 975 (691) Kursverlierer. Unverändert schlossen 54 (52) Titel.

Am Anleihemarkt zeigte sich die Zehnjahresrendite im Späthandel mit 4,02 Prozent 3 Basispunkte höher als am Mittwoch. Der Dollar tendierte unter Schwankungen seitwärts, der Euro wurde zuletzt mit 1,1598 Dollar bewertet. Stärker aufwärts ging es mit dem Goldpreis, er verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 4.212 Dollar. Die Ölpreise stiegen um bis zu 0,6 Prozent.

Am Aktienmarkt wurden Technologietitel favorisiert, nachdem sich die Sorgen um überzogene Bewertungen und ein mögliches Platzen der KI-Blase zuletzt etwas gelegt hatten. Dazu trug auch die Spekulation auf sinkende Zinsen bei, weil sich niedrigere Zinsen günstig auf die Bewertungen auswirken.

Weiter im Blick hatten die Akteure die zuletzt stark gesuchte Alphabet-Aktie. Sie stieg um 0,1 Prozent. Für Kursfantasie sorgten zuletzt die Einführung des Chatbots Gemini 3 und eine mögliche milliardenschwere Vereinbarung mit Meta. Angeblich soll es Gespräche über den Kauf von Google-Chips durch Meta geben, womit Alphabet nicht nur Nvidia Konkurrenz machen, sondern auch einen Kunden abziehen würde. Nvidia tendierten 1,8 Prozent leichter.

Oracle verbilligten sich um 1,5 Prozent. Händler nannten als Belastungsfaktor Befürchtungen, dass der Software- und Datenbankexperte noch mehr Kredite aufnehmen könnte, um sein Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu finanzieren.

GameStop gewannen 4,2 Prozent, Das als sogenannte Meme-Aktie bekannte Papier des Einzelhändlers für Videospiele sei im Vorfeld der für Dienstag erwarteten Geschäftszahlen gesucht worden, hieß es.

Tilray Brands knickten um 20,9 Prozent ein. Das Cannabisunternehmen hatte mitgeteilt, mit Wirkung am Montag seine Aktien im Verhältnis 10:1 zusammenzulegen - statt jeweils 10 werden die Aktionäre dann nur noch 1 Aktie in ihrem Depot wiederfinden.

Leicht nach oben ging es zum "Black Friday" mit Aktien von Einzelhandelsunternehmen. Amazon verteuerten sich um 1,8 Prozent, Walmart um 1,3 Prozent und Costco Wholesale zogen um 0,6 Prozent an. Apple stiegen um 0,5 Prozent.

Die Aktie der CME Group zeigte sich von den Problemen in der Vorbörse wenig beeindruckt, sie stieg um 0,2 Prozent. Für Sandisk ging es um 3,8 Prozent nach oben. Die Aktie des Herstellers von Speicherprodukten wie Speicherkarten wird zum Handelsbeginn in den viel beachteten S&P-500 aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dafür Interpublic Group of Companies, die um 2,0 Prozent nachgaben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 47.716,42 +0,6% 289,30 +11,5% S&P-500 6.849,09 +0,5% 36,48 +15,8% NASDAQ Comp 23.365,69 +0,7% 151,00 +20,2% NASDAQ 100 25.434,89 +0,8% 197,95 +20,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:11 % YTD EUR/USD 1,1597 +0,0% 1,1596 1,1595 +12,0% EUR/JPY 181,13 -0,1% 181,23 181,25 +11,3% EUR/CHF 0,9319 -0,2% 0,9335 0,9334 -0,6% EUR/GBP 0,8764 +0,0% 0,8761 0,8759 +5,9% USD/JPY 156,19 -0,1% 156,28 156,31 -0,6% GBP/USD 1,3233 -0,0% 1,3237 1,3239 +5,8% USD/CNY 7,0593 +0,0% 7,0580 7,0608 -2,1% USD/CNH 7,0697 -0,1% 7,0744 7,0760 -3,6% AUS/USD 0,6546 +0,2% 0,6534 0,6531 +5,6% Bitcoin/USD 90.804,30 -0,6% 91.318,00 91.500,45 -3,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,46 59,07 +0,7% 0,39 -17,8% Brent/ICE 63,37 63,34 +0,0% 0,03 -15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.212,86 4.159,13 +1,3% 53,73 +58,4% Silber 56,10 53,53 +4,8% 2,58 +85,2% Platin 1.440,78 1.388,85 +3,7% 51,93 +58,6% Kupfer 5,19 5,06 +2,6% 0,13 +26,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

November 28, 2025 13:23 ET (18:23 GMT)

