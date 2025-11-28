Nürnberg (ots) -Auf NORMA ist wie immer Verlass. Ein weiteres Mal innerhalb weniger Tage senkt der Nürnberger Lebensmittel-Händler seine Butterprodukte im Preis. Das Stück Deutsche Markenbutter (250 g) der Discount-Eigenmarke LANDFEIN gibt's ab sofort und passend zum Wochenendeinkauf für gerade einmal 1,19 Euro - damit wird das Grundnahrungsmittel ein weiteres Mal um über 7 Prozent günstiger.Mit der aktuellen Preisänderung setzt NORMA seine konsequente Preisstrategie fort und hilft Verbraucherinnen und Verbrauchern bei jedem Einkauf dabei, ordentlich Geld zu sparen. Neben der Butter wurden zuletzt unter anderem auch Lachsprodukte, Säfte, Weihnachtsschokolade, Pasta und Kaffee günstiger. Ein echter Mehrwert für alle NORMA-Kundinnen und Kunden.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURLANDFEIN Original Irische Butter 250 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EURLANDFEIN Bergbauern Butter 250 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURLANDFEIN Süßrahmbutter 250 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURLANDFEIN Die Streichbare, gesalzen 250 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,09 EURLANDFEIN Die Streichbare, ungesalzen 250 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,09 EURFRISAN mit Butter mit Meersalz 250 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURFRISAN mit Butter ungesalzen 250 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6168650