Zcash im Aufwind: Kann ein möglicher Grayscale-ETF den Kurs in Richtung 1.000 US-Dollar treiben?

Zcash zeigt sich trotz der jüngsten Marktkorrekturen weiter robust. Zwar verzeichnete der Privacy Coin zuletzt einen Rückgang, doch mit mehr als 41 Prozent Kursplus im Monatsvergleich performt ZEC aktuell stärker als Bitcoin und Ethereum. Einige Analysten und KI-Modelle sehen in den kommenden Monaten erhebliches Potenzial - insbesondere, wenn regulatorische Entwicklungen wie ein möglicher ETF Rückenwind liefern.

Wie ein Grayscale-ETF und neue Privacy-Regeln die Zukunft von Zcash beeinflussen könnten

Der von Grayscale eingereichte Antrag auf einen Zcash-ETF könnte für erheblichen Auftrieb sorgen - vorausgesetzt, die SEC genehmigt ihn. Ein positiver Bescheid dürfte dem Privacy Coin einen Schub geben, ähnlich wie bei früheren ETF-Notierungen anderer Kryptowährungen. Bei einer Ablehnung wären dagegen deutliche Kursrückgänge denkbar.

Parallel dazu steigt die Nervosität über mögliche neue Privacy-Regulierungen. Da vollständig anonyme Transaktionen potenziell missbraucht werden könnten, diskutieren einige Institutionen über strengere Vorgaben. Zwar ist ein generelles Verbot aktuell weder in den USA noch in der EU konkret im Gespräch, doch könnten zukünftige Maßnahmen Einfluss auf die Entwicklung von Zcash nehmen.

Trotz regulatorischer Unsicherheiten rechnen einige Experten mit einer starken Preisentwicklung. Bei einem Kurs von rund 470 US-Dollar halten Prognosen eine Bewegung in Richtung 800 bis 1.000 US-Dollar innerhalb von 12 bis 18 Monaten für realistisch. Getrieben wird dieser Optimismus unter anderem durch die Unterstützung von Institutionen wie VanEck und dem massiven Kursanstieg der vergangenen Monate.

BEST-Token offiziell im Handel: Nach erfolgreichem Presale steht die nächste Wachstumsphase an

Ein weiterer Impuls für Anleger kommt aus dem Ökosystem von Best Wallet. Die Krypto-Wallet, die ohne KYC-Abfragen auskommt und über 60 Netzwerke unterstützt, hat ihren nativen BEST-Token erfolgreich aus dem Presale geführt. Insgesamt wurden dabei mehr als 18,21 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein klarer Hinweis auf die starke Nachfrage.

Seit heute können Anleger ihre BEST-Token claimen und erstmals auf bekannten Börsen wie Uniswap und KuCoin handeln. Best Wallet hat sich bereits als umfassende Plattform etabliert und bietet ein breites Spektrum an Funktionen, darunter eine Krypto-Debitkarte, ein Staking-Bereich, ein Presale-Launchpad und eine sichere Verwahrung digitaler Assets.

Der BEST-Token selbst ist ein zentrales Element des Ökosystems. Er bietet frühzeitigen Zugang zu neuen Token, höhere Staking-Renditen, reduzierte Gebühren und Governance-Rechte. Zudem lockt ein spannendes Staking-Programm mit einer jährlichen Rendite von rund 69 Prozent - ein potenzieller Anreiz, auch nach dem Presale verstärkt auf BEST zu setzen.

