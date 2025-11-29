Bitcoin-Markt im Fokus: Signale für möglichen neuen Aufwärtstrend verdichten sich

Bitcoin zeigt nach der jüngsten Erholung wieder Stärke. Rund 91.000 US-Dollar markieren aktuell eine stabile Zone, nachdem sich der Kurs vom Tief um etwa 15 Prozent erholt hat. Trotz dieser positiven Bewegung befindet sich die Marktstimmung laut gängigen Sentiment-Indikatoren weiterhin im Bereich extremer Angst. Das wirft die Frage auf, ob es sich um eine technische Zwischenrallye handelt - oder bereits um den ersten Impuls einer nachhaltigen Trendwende. Besonders die jüngsten Entwicklungen im Stablecoin-Sektor liefern wichtige Hinweise.

Stablecoin-Wachstum als Schlüsselfaktor für den Kryptomarkt

Analysten von CryptoQuant betonen in einer neuen Untersuchung, dass nicht die globale Geldmenge M2, sondern die Stablecoin-Liquidität die entscheidenden Signale für den Kryptomarkt setzt. Während Zentralbanken weltweit seit 2020 die Liquidität immer wieder anheben, ist die Korrelation zwischen Bitcoin und M2 in den letzten fünf Jahren mit rund 0,5 eher schwach geblieben. M2 definiert den makroökonomischen Rahmen, liefert aber kaum präzise Indikatoren für kurzfristige Marktbewegungen.

Deutlich aussagekräftiger ist der Stablecoin-Supply: Auf Ethereum erreichte das Stablecoin-Volumen im Jahr 2025 mit über 160 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord. Historisch ging ein steigender Stablecoin-Bestand jeder größeren Bitcoin-Rallye voraus - sowohl im Jahr 2021 als auch in der Erholung 2024/2025. Dadurch baut sich im Hintergrund erhebliches Kaufpotenzial auf, das als Treibstoff für den nächsten Bull-Run dienen könnte.

Auch das Umfeld der allgemeinen Marktliquidität dürfte eine wichtige Rolle spielen, insbesondere mit Blick auf das Jahr 2026.

Positive Liquiditätsimpulse erwartet - 2026 könnte Wendepunkt werden

Makroökonomisch sprechen mehrere Faktoren dafür, dass die Liquidität im Jahr 2026 deutlich zunimmt. In den USA dürfte die Phase der quantitativen Straffung allmählich auslaufen. Dies würde zu einer lockeren Finanzierungsumgebung führen und das Kapitalangebot für risikoreiche Anlagen erhöhen. Politische Zyklen wie die Midterms 2026 verstärken traditionell den Anreiz, eine stabile wirtschaftliche Lage zu fördern.

Besonders relevant ist der geplante Führungswechsel an der Spitze der Federal Reserve im Mai 2026. Ein neuer Fed-Vorsitz könnte eine veränderte geldpolitische Ausrichtung mit sich bringen, möglicherweise mit größerer Bereitschaft zu expansiveren Maßnahmen. Zusätzlich werden Anpassungen der SLR-Regeln diskutiert - Änderungen, die Banken mehr Flexibilität in ihren Bilanzen ermöglichen würden. Dies könnte letztlich zu einer signifikanten Ausweitung der systemischen Liquidität führen.

Für Bitcoin ergibt sich damit ein Umfeld, das eine neue, kraftvolle Aufwärtsphase ermöglichen könnte.

Bitcoin Hyper Presale: Starkes Wachstum und neue Layer-2-Technologie

Parallel zu den Entwicklungen auf Makro- und Stablecoin-Ebene gewinnt die Layer-2-Technologie im Bitcoin-Ökosystem zunehmend an Bedeutung. Bitcoin Hyper arbeitet derzeit an einer Layer-2-Lösung, die auf einer Solana-ähnlichen Architektur basiert. Diese ermöglicht hohe Rechenleistung, niedrige Gebühren und komplexe Anwendungen - ohne das Bitcoin-Mainnet zusätzlich zu belasten. Die Verbindung zur Original-Blockchain bleibt dabei vollständig erhalten.

Im Zentrum der Plattform steht der HYPER-Token, der für Gebühren, Sicherheitsmechanismen und Governance genutzt wird. Der laufende Presale zählt zu den größten Finanzierungsrunden des Jahres und nähert sich bereits der Marke von 29 Millionen US-Dollar. Anleger können HYPER direkt über die Projektseite erwerben und ihn unmittelbar nach dem Kauf über ein integriertes Staking-Modul nutzen, das derzeit rund 40 Prozent Rendite bietet.

