Die King Abdulaziz Foundation (Darah) hat die erste Ausgabe des Forums zur "Geschichte von Hajj und der beiden heiligen Moscheen" im Rahmen der "Hajj Conference and Exhibition 2025" im Super Dome Hall in Jeddah abgehalten. Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Ministerium von Hajj und Umrah und dem Guests of God Service Program in der Zeit vom 9. bis zum 12. November 2025.

King Abdulaziz Foundation Organizes the First Edition of the Forum on the "History of Hajj and the Two Holy Mosques" in Jeddah (Photo: AETOSWire)

Das Forum wurde eröffnet, nachdem His Royal Highness Prince Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Special Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques und Chairman of the Board of Directors of the King Abdulaziz Foundation das Forum während der Eröffnungszeremonie der "Hajj Conference and Exhibition 2025" offiziell für eröffnet erklärt hatte.

Das Forum wurde vom Council of Ministers während seiner Sitzung am 11. November erwähnt. Es wurde von der King Abdulaziz Foundation im Zuge der nationalen Bemühungen um den Dienst der beiden heiligen Moscheen ins Leben gerufen. Darüber hinaus war die King Abdulaziz Foundation mit einem Pavillon auf der Konferenz und der Ausstellung vertreten.

Eröffnet wurde das Forum durch Ansprachen von His Excellency the Secretary-General of the Muslim World League und von His Excellency the Minister of Hajj and Umrah.

Das Forum war eine Fortsetzung der Bemühungen des Königreichs Saudi Arabien zur Dokumentation der Rituale von Hajj und um die beiden heiligen Moscheen.

Dies waren die Ziele: die historischen und organisatorischen Bemühungen des Königreichs um die beiden heiligen Moscheen hervorheben und den Guests of God dienen; die Entwicklung von Hajj während der islamischen Geschichte und im Verlauf verschiedener Zivilisationen nachverfolgen; die architektonischen und künstlerischen Transformationen der beiden heiligen Moscheen insbesondere in der saudischen Ära darstellen; wissenschaftliche Forschung zu Themen in Verbindung zu "Hajj und den beiden heiligen Moscheen" fördern und das interdisziplinäre Wissen stärken; moderne Methoden für die Dokumentation dieser Geschichte und die Präsentation in digitalen Medien entwickeln und die Ergebnisse des Forums in wissensbasierte und kulturelle Inhalte verwandeln, die sich für den Unterricht und die Darstellung in Medien eignen.

Das Forum befasste sich im Wesentlichen mit fünf Themen, die die unterschiedlichen historischen, kulturellen und urbanen Dimensionen von "Hajj und den beiden heiligen Moscheen" abdecken. Dies waren: "Das Königreich Saudi Arabien und der Dienst der beiden heiligen Moscheen", "Hajj und die beiden heiligen Moscheen in historischen Aufzeichnungen und in der Reiseliteratur", "Die beiden heiligen Moscheen: Architektur und visuelle Identität", "Hajj in Kultur und Social Memory" und "Moderne Technologien und die Dokumentation von Hajj". Mehr als 50 Redner, unter anderem Historiker, Forscher und Experten haben sich in 12 wissenschaftlichen Sitzungen mit diesen Themen beschäftigt.

Das Forum wurde von einer Ausstellung mit dem Titel "Einhundert Jahre Pflege der beiden heiligen Moscheen" begleitet. Dort wurde die Entwicklung von Hajj ab 1925 bis heute gezeigt. Die Geschichte wurde anhand von historischen Fotoaufnahmen und Filmen sowie Kunstwerken, Dokumenten, Manuskripten und Landkarten präsentiert.

Das Forum hob auch die Rolle der King Abdulaziz Foundation für die Dokumentation der nationalen Geschichte und die der arabischen und islamischen Welt hervor sowie die Arbeit für die geschichtliche Aufzeichnung der beiden heiligen Moscheen. Diese wurde von Teams innerhalb der Stiftung unter der Aufsicht vom Chief Executive Officer, Herr Turki bin Mohammed Al-Shuwaier ausgeführt.

Contacts:

Sultan Alowairdi, "Offizieller Sprecher der King Abdulaziz Foundation".

Sultan@darah.org.sa