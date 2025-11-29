Mit Drohnen in den Wachstumsmarkt Solar - ZenaTech baut neue Geschäftsfelder aus

Anzeige / Werbung

Strategische Akquisition erschließt neues Marktsegment

ZenaTech Inc. setzt den nächsten Wachstumsschritt und kündigt den geplanten Erwerb eines etablierten Vermessungs- und 3D-Kartierungsunternehmens aus Utah an. Das Unternehmen verfügt über Spezialisierungen in der LiDAR-Verarbeitung, drohnengestützter Datenerfassung und der Entwicklung kompletter Solarstandorte. Mit dieser Übernahme tritt ZenaTech gezielt in den wachstumsstarken Solarinfrastrukturmarkt ein und erweitert sein bestehendes Drone-as-a-Service (DaaS)-Angebot um Anwendungen in der Planung, Errichtung und Wartung von Solarparks.

Ausbau technologischer Fähigkeiten im Solarmarkt

Die geplante Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein für ZenaTech. Solarinfrastrukturprojekte erfordern exakte Vermessungen und eine zügige Datenverarbeitung - Kompetenzen, die durch die Übernahme direkt in die DaaS-Plattform von ZenaTech integriert werden. Das Unternehmen aus Utah bringt umfassende Erfahrung in der drohnengestützten Vermessung und Datenanalyse für große Solarprojekte mit. Zum Leistungsspektrum zählen unter anderem LiDAR-Scanning, 3D-Kartierung und integrierte Arbeitsprozesse zur Unterstützung von Geländemodellierung, Standortplanung und Projektvisualisierung.

Synergie aus Automatisierung und Datenintelligenz

Die Kombination der Datenerfassungs- und Verarbeitungsfähigkeiten des Zielunternehmens mit den bestehenden Analyse- und Automatisierungstools sowie den hauseigenen ZenaDrone-Systemen soll die Effizienz deutlich steigern. Erwartet werden verkürzte Verarbeitungszeiten, verbesserte Datengenauigkeit und ein erweiterter Leistungsumfang. Der nordamerikanische Markt für Solarenergiesysteme wächst laut Grand View Horizon derzeit mit über 15 Prozent jährlich. Gleichzeitig setzen viele Entwickler noch immer auf manuelle Prozesse - ein Umfeld mit großem Potenzial für Automatisierung durch Drohnentechnologie.

Skalierbares Plattformmodell mit Wiedererkennungswert

ZenaTech treibt seine Expansionsstrategie durch gezielte Übernahmen weiter voran. Mit bislang zwölf abgeschlossenen Akquisitionen in den USA verfolgt das Unternehmen das Ziel, bis Ende des zweiten Quartals 2026 insgesamt 25 DaaS-Standorte aufzubauen. Das DaaS-Modell richtet sich an Unternehmens- und Regierungskunden, die flexibel und ohne eigene Infrastruktur auf Drohnendienstleistungen zugreifen möchten - ob bei Vermessung, Inspektion, Wartung oder Präzisionslandwirtschaft. Dabei setzt ZenaTech auf die Integration etablierter, profitabler Anbieter mit hoher technischer Anschlussfähigkeit.

Technologieunternehmen mit globalem Wachstumskurs

ZenaTech ist ein Technologiedienstleister mit Fokus auf KI-gestützte Drohnen, Enterprise-SaaS und Quantencomputing. Seit 2017 baut das Unternehmen mit der Eigenentwicklung ZenaDrone seine Kompetenzen im Bereich Inspektion, Überwachung, Sicherheit und Vermessung stetig aus. Das Lösungsportfolio kommt in Bereichen wie Industrie, Landwirtschaft, Verwaltung und Verteidigung zum Einsatz. Mit Standorten in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfolgt ZenaTech eine globale Wachstumsstrategie - getragen von Technologiekompetenz, operativer Effizienz und einem skalierbaren DaaS-Netzwerk.

