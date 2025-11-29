PORR baut Schlüsselrolle bei Megaprojekt in Polen aus

Anzeige / Werbung

Osteuropa rückt mit milliardenschweren Infrastrukturinvestitionen verstärkt in den Fokus - allen voran Polen. Dort entsteht mit dem Centralny Port Komunikacyjny (CPK) eines der ambitioniertesten Bauprojekte Europas. Etwa 40 Kilometer westlich von Warschau soll bis Anfang der 2030er-Jahre ein zentraler Verkehrsknotenpunkt entstehen, der jährlich bis zu 40 Millionen Fluggäste abfertigen kann - mit Option auf eine spätere Erweiterung auf 100 Millionen Passagiere. Zum Gesamtprojekt gehören zudem ein Netz aus Hochgeschwindigkeitsbahnen und Autobahnen, das große Teile des Landes verknüpft. Die staatliche Projektgesellschaft CPK Sp. z o.o. koordiniert die Umsetzung, bei der auch die PORR (ISIN: AT0000609607) eine zentrale Rolle übernimmt.

PORR baut längsten Eisenbahntunnel des Landes

Bereits im Juni sicherte sich PORR einen Meilenstein: Den Auftrag für den Bau des längsten und breitesten Eisenbahntunnels Polens bei Lódz. Das Projektvolumen liegt bei über 400 Millionen Euro, die geplante Bauzeit ist 48 Monate. Der zweigleisige Tunnel soll auf 4,6 Kilometern in beide Richtungen Geschwindigkeiten bis 160 km/h ermöglichen. Eingesetzt wird dabei eine Tunnelbohrmaschine der Superlative: 3.200 Tonnen schwer, mit einem Schneidrad-Durchmesser von 14 Metern. Eine Premiere in Polen markiert zudem der Einsatz der von PORR entwickelten Technologie "Slab Track Austria" - ein innovatives Gleissystem mit hoher Lebensdauer, geringer Wartung und reduzierten Vibrationen sowie Lärmemissionen.

Mehr als ein Tunnel: PORR liefert komplette Infrastruktur mit

Der Auftrag umfasst nicht nur den Tunnel, sondern auch die vollständige betriebliche Infrastruktur. Dazu zählen fünf Versorgungsschächte entlang der Strecke sowie die Innenschalen des Start- und Zielschachts, die bereits über einen separaten Vertrag realisiert werden. Zusätzlich übernimmt die PORR die bahntechnische Ausstattung mit Wasser- und Abwassersystemen, elektrischen Anlagen, Telekommunikation und Brandschutz. Abgerundet wird das Paket durch Straßenbauarbeiten und die Erschließung des Umfelds - ein umfassendes Mikro-Infrastrukturprogramm, das die Weichen für das Großprojekt stellt.

Blick nach vorn: Entscheidung über Terminalbau steht bevor

Das CPK-Großprojekt ist von zentraler Bedeutung für Polens wirtschaftliche Anbindung an Europa - sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als 30 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr steht ein weiterer wichtiger Schritt an: Die Vergabe des Bauauftrags für das Flughafenterminal. Unter den fünf Bewerberkonsortien befindet sich auch die PORR. Sollte das Unternehmen den Zuschlag erhalten, würde sich seine Schlüsselrolle bei einem der bedeutendsten Infrastrukturprojekte Europas weiter festigen.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

