Die geplante Rentenreform der Bundesregierung erhitzt die Gemüter. Die Politik steuert auf ein kostspieliges Jahrzehnt zu, warnt die DZ-Bank in einer neuen Analyse. Passende Lösungen gibt es im europäischen Ausland.Der neue Analystenreport zeigt: Das Rentenpaket der Bundesregierung - inklusive fester "Haltelinie" beim Rentenniveau und erweiterter Mütterrente - sorgt zwar kurzfristig für Ruhe, verschärft langfristig aber die Finanzierungslast für kommende Generationen. Allein die Festschreibung des Rentenniveaus von 48 Prozent bis 2031 könnte Zusatzkosten von rund 145 Milliarden Euro verursachen. Ökonomen, Arbeitgeber und Teile der Politik laufen Sturm gegen die Reform. Die DZ-Bank verweist …