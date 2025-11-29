Die weltweit erste Bewertung zur Beurteilung der Übereinstimmung von KI-Modellen mit der Identität und den Werten der Vereinigten Arabischen Emirate

Das Amt für künstliche Intelligenz, digitale Wirtschaft und Fernarbeit der Vereinigten Arabischen Emirate gab bekannt, dass Google Gemini den ersten Platz im "AI in the Ring"-Index belegt hat, dem weltweit ersten Benchmark, der bewertet, wie effektiv KI-Sprachmodelle die Kultur, Dialekte, Traditionen und nationalen Werte der Emirate widerspiegeln. Dies geschieht im Rahmen einer Herausforderung, die sich auf kulturelle Intelligenz im Kontext der Vereinigten Arabischen Emirate konzentriert.

Gemini erreichte die Spitzenposition nach einer Überprüfung von über 400 Fragen in 7 kulturellen Dimensionen und 5.200 generierten Antworten aus 11 wichtigen Sprachmodellen. Ein Ausschuss aus Experten der Vereinigten Arabischen Emirate hat die Ergebnisse bewertet, um zu ermitteln, welche Modelle das stärkste kulturelle Verständnis demonstrierten.

Nach Gemini 2.5 Pro umfasste die Liste der fünf leistungsstärksten Modelle: ChatGPT (OpenAI GPT-4o), ChatGPT (OpenAI o1), Cohere und Grok.

Seine Exzellenz Omar Sultan Al Olama, Staatsminister für Künstliche Intelligenz, Digitale Wirtschaft und Remote-Arbeitsanwendungen, betonte, dass die nationale Identität für die VAE weiterhin eine Priorität darstellt, insbesondere angesichts der zunehmenden digitalen Transformation. Al Olama wies darauf hin, dass neue Technologien die authentischen Werte des Landes widerspiegeln und stärken müssen, um sicherzustellen, dass KI-Systeme das kulturelle Erbe der VAE mit Klarheit und Respekt bewahren und fördern. Seine Exzellenz betonte, dass Innovation am stärksten ist, wenn sie in den Wurzeln der Identität einer Nation verankert ist.

Die Dringlichkeit einer kulturell fundierten KI wird dadurch unterstrichen, dass weltweit weniger als 5 der arabischen Inhalte in digitaler Form vorliegen, während 48 der Generation Z heute auf KI als primäre Informationsquelle angewiesen sind. Diese Tatsache macht es unerlässlich, Trainingsmodelle auf der Grundlage genauer, für die VAE relevanter kultureller Daten zu entwickeln, um das nationale Erbe für künftige Generationen zu bewahren.

Der vollständige Bericht ist hier verfügbar: https://ai.gov.ae/wp-content/uploads/2025/11/AI-in-the-Ring-Nov28-2PM.pdf

