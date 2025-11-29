Künstliche Intelligenz sorgt weiterhin für neue Rekorde an den Börsen. Allein diese Woche hat Alphabet mit starken KI-Impulsen frische Höchststände erreicht und auch viele spezialisierte Anbieter profitieren vom anhaltenden Innovationsschub rund um Chips, Software und Rechenzentren. Für Anleger entstehen dadurch kontinuierlich neue Chancen. Der maydornreport hat diesen Trend früh aufgegriffen und in den vergangenen Monaten zahlreiche Volltreffer geliefert. Und die nächsten Chancen im Sektor warten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.