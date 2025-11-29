HeraMED hat soeben eine der strategisch wichtigsten US-Partnerschaften in der Geschichte der digitalen Geburtshilfe geschlossen

Anzeige / Werbung

Hin und wieder gelingt es einem Small-Cap-Healthtech-Unternehmen, aus dem Hintergrund zu treten - mit einem Deal, der so bedeutend und so transformativ ist, dass er die Markterwartungen neu justiert.

dies ist einer dieser Momente.

HeraMED Ltd. (ASX: HMD), der australische Innovator im Bereich digitale Schwangerschafts- und Geburtsbegleitung, hat soeben eine strategische Pilotimplementierung mit Lee Health bekannt gegeben - einem bedeutenden US-Gesundheitsversorger mit über 3 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz und einem der höchst eingestuften geburtshilflichen Versorgungssysteme in den Vereinigten Staaten.

Das ist nicht nur ein "Fuß in der Tür" - es handelt sich um einen umfassenden Integrationspilot über mehrere prä- und postnatale Versorgungsprogramme hinweg, getragen von einem großen gemeinnützigen Gesundheitsverbund, der jährlich über 8.000 Babys zur Welt bringt.

Die Details: Was bei Lee Health passiert

Am 27. November 2025 hat HeraMED offiziell eine unterschriebene Pilotvereinbarung mit Lee Health, dem größten öffentlichen Gesundheitsverbund Floridas und einem weithin anerkannten Vorreiter in der Frauen- und Kinderheilkunde, bekannt gegeben. Das Unternehmen wird seine HeraCARE-Plattform - einschließlich HeraCARE-Kits, HeraBEAT-Fetalkardiotokographen (FHR-Monitore) und vernetzten Blutdruckmanschetten - ab Dezember 2025 in einem realen klinischen Umfeld implementieren.

Der Pilot wird zwischen 3 und 6 Monaten laufen - mit dem Ziel, im Anschluss in eine langfristige, großflächige Implementierung im gesamten geburtshilflichen Netzwerk von Lee Health überzugehen.

Wichtige KPIs, die erfasst und gemeinsam ausgewertet werden, umfassen:

Kennzahlen zur Patient*innenbindung

Nutzung und Einhaltung virtueller Termine

Wirksamkeit der Remote-Überwachung

Fahrplan zur Integration in das Epic-EMR-System von Lee Health

Dies sind echte, wertschöpfende und umsatzrelevante Indikatoren, die direkt darüber entscheiden, ob und wie eine Skalierung erfolgt.

Bei Erfolg würde die nächste Phase der Einführung dazu führen, dass HeraMED-Technologie bis zu 2.000 Schwangerschaften pro Jahr allein innerhalb des Lee-Health-Systems unterstützt.

Ein Partner der Spitzenklasse

Für alle, die mit Lee Health nicht vertraut sind, hier die Fakten:

Rund 3 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz

Vier Akutkrankenhäuser, ein national anerkanntes Kinderkrankenhaus und über 1.100 angestellte Ärztinnen und Ärzte

Kontinuierlich in den Top 1% der US-Krankenhäuser in Bezug auf die Gesamtversorgung gelistet - einschließlich Geburtshilfe

in Bezug auf die Gesamtversorgung gelistet - einschließlich Geburtshilfe Jährlich über 8.000 Geburten - eines der größten Geburtsnetzwerke im Land

Es handelt sich um eine national respektierte Institution - und ihre Zusammenarbeit mit HeraMED ist ein starkes Vertrauensvotum für das digitale Versorgungsmodell des Unternehmens.

Laut Dr. Cherrie Morris, Chief Physician Executive des Women's Health Institute von Lee Health:

"Innovation, die das Patient*innenerlebnis verbessert, steht im Zentrum unserer Mission bei Lee Health. Durch die Zusammenarbeit mit HeraMED können wir ein Next-Generation-Versorgungsmodell für eine stärkere Verbindung zwischen Patientinnen und Behandlern testen - basierend auf Echtzeit-Monitoring und Telemedizin."

Genau dies versuchen digitale Gesundheitsunternehmen über Jahre zu erreichen: klinische Validierung, EMR-Integration und skalierbare Einbettung in eines der größten gemeinnützigen Versorgungsnetzwerke des Landes.

Warum dieser Deal für HeraMED alles verändert

HeraMED ist in mehreren internationalen Märkten über Pilotprojekte, klinische Studien und Implementierungen gestartet - darunter Australien und Europa. Doch der Einstieg in das US-Gesundheitssystem ist eine völlig andere Größenordnung:

Die Eintrittsbarrieren sind hoch

Der Wettbewerb ist intensiv

Piloten sind schwer zu gewinnen und Konversionszyklen lang

Genau deshalb ist das Abkommen mit Lee Health ein so entscheidender Wendepunkt. Es zeigt, dass:

HeraMED Pilotprojekte gemeinsam mit US-Krankenhaussystemen konzipieren und umsetzen kann

konzipieren und umsetzen kann Die Technologie mit Epic , einem der elektronischen Krankenaktensysteme mit der größten globalen Marktpräsenz, integriert werden kann

, einem der elektronischen Krankenaktensysteme mit der größten globalen Marktpräsenz, integriert werden kann Das Unternehmen von einem der angesehensten geburtshilflichen Netzwerke in den USA als klinisch robust, technisch leistungsfähig und strategisch wertvoll eingestuft wird

Kurz gesagt: Das ist nicht nur ein Pilot - es ist ein Türöffner in den US-Gesundheitsmarkt von 4,2 Billionen US-Dollar.

Kommerzielle Struktur und Skalierungspotenzial

Der aktuelle Pilot ist mit 115.000 US-Dollar bewertet und umfasst Implementierung, Logistik, Patient*innen-Onboarding und laufenden technischen Support. Wenn die KPIs erreicht werden, sieht Phase 2 eine skalierte Implementierung über 2.000 Schwangerschaften pro Jahr vor - mit Anwendung eines voll kommerziellen Preismodells.

Es handelt sich hier nicht um eine reine Forschungsstudie. Es ist ein klar strukturierter kommerzieller Pfad - mit definierten Meilensteinen und messbaren Ergebnissen, die den Weg zu langfristig wiederkehrenden Umsätzen ebnen.

Und das Modell ist bewusst als replizierbar ausgelegt. Sobald HeraMED den Erfolg bei Lee Health demonstriert, können andere große Krankenhaussysteme in den USA diesen Ansatz schnell übernehmen.

HeraMEDs Full-Stack-Angebot: Für die Zukunft der Geburtshilfe gebaut

Im Zentrum dieser Implementierung steht die Plattform HeraCARE - ein kliniktaugliches, digitales Ökosystem für die Schwangerschaftsbetreuung, das darauf ausgelegt ist, prä- und postnatale Versorgung zu personalisieren und zu modernisieren.

Geräte- und EMR-agnostisch umfasst die HeraCARE-Plattform:

HeraBEAT : ein patentiertes, FDA- und CE-zugelassenes Fetal-Herzfrequenz-Messgerät für die sichere Anwendung zuhause

: ein patentiertes, FDA- und CE-zugelassenes Fetal-Herzfrequenz-Messgerät für die sichere Anwendung zuhause Vernetzte Blutdruckmanschetten für das Monitoring von Hypertonie in der Schwangerschaft

Individuell anpassbare Versorgungspläne für risikoarme und risikoreiche Schwangerschaften

Ein Patient-Behandler-Engagementmodell, das virtuelle Konsultationen, Remote-Tracking und automatisierte Alarme unterstützt

EMR-Integrationsfähigkeit mit einer initialen Implementierung, die bereits auf die Einbindung in Epic, das führende EMR-System von Lee Health, ausgerichtet ist

All dies verfolgt ein klares Ziel: bessere maternale Outcomes, höhere Patientinnenzufriedenheit und niedrigere Gesundheitskosten - bei gleichzeitig mehr Kontrolle und Komfort für werdende Mütter während ihrer Schwangerschaft.

Kommentar der Geschäftsführung: Aufbau eines US-Wachstumsmotors

HeraMED-Geschäftsführerin und CEO Anoushka Gungadin betonte in ihrer offiziellen Stellungnahme die Bedeutung dieser Kooperation:

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein für HeraMED, mit einem national anerkannten US-Gesundheitsversorger zu kooperieren. Der Pilot mit Lee Health wurde gemeinsam über klinische, technische, wissenschaftliche und Management-Ebenen hinweg entwickelt. Das gemeinsame Ziel ist es, die Fähigkeit von HeraCARE zu validieren, Engagement und Monitoring als neues Versorgungsmodell zu verbessern."

Das Unternehmen platziert nicht einfach Technologie in Krankenhäusern - es verankert sich in klinischen Arbeitsabläufen, gesundheitsökonomischen Ergebnissen und der langfristigen Infrastrukturstrategie.

So werden Unternehmen vom Pilotstatus zum Versorgungsstandard.

Warum Investorinnen und Investoren jetzt genau hinsehen sollten

HeraMED hat nun eine Schwelle überschritten, die nur wenige Small-Cap-Healthtechs erreichen: eine reale klinische Implementierung in einem Top-US-System.

Die Implikationen sind erheblich:

Der US-Gesundheitsmarkt ist der größte und lukrativste der Welt

Digitale Schwangerschafts- und Frauenheilkunde zählt zu seinen am schnellsten wachsenden Segmenten

Remote Patient Monitoring (RPM) wird zunehmend breit vergütet

Lee Health ist ein glaubwürdiger Proof Point für weitere Partnerschaften

Die Skalierung von einigen Dutzend auf 2.000+ Schwangerschaften bietet attraktives Umsatzwachstum

Und vielleicht am wichtigsten: Dieser Pilot ebnet den Weg für weitere US-Systeme. Jede Kennzahl, die HeraMED bei Lee Health erreicht, wird zum Argument in der nächsten Krankenhausverhandlung.

Wenn dieser Pilot erfolgreich ist - und das Management hat deutlich gemacht, dass er genau darauf ausgelegt ist - ist HeraMED kein spekulatives Tech-Konzept mehr.

Dann ist es ein kommerziell etabliertes, in den USA validiertes Versorgungsunternehmen.

Der Markt hat dies noch nicht eingepreist - noch nicht

Beim aktuellen Börsenwert fliegt HeraMED weiterhin unter dem Radar. Mit der Lee-Health-Implementierung ist das Unternehmen jedoch in eine neue Stufe der Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit aufgestiegen - nicht nur in Australien, sondern im gesamten US-Gesundheitsökosystem.

Es handelt sich um ein Unternehmen mit:

Einer skalierbaren, digitalen Plattform für die Geburtshilfe

Einem kommerziell strukturierten US-Pilot mit klaren KPIs

Einem integrierten Hardware-/Software-Ökosystem (HeraCARE-Kits)

Strategischer Ausrichtung auf Epic, das führende EMR-System im US-Markt

Einer wachsenden Basis an klinischer Glaubwürdigkeit und internationalen Implementierungen

Anlegerinnen und Anleger, die einen hochkonviktionsstarken Zugang zur digitalen Gesundheitsrevolution - insbesondere in der Frauenmedizin und im Remote Patient Monitoring - suchen, sollten nicht zu lange warten.

Der Pilot bei Lee Health startet im Dezember 2025.

Der Countdown läuft bereits.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: AU0000028367