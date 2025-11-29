Gold Analyse & Prognose: Die Bullen rennen wieder! - Wochenausblick

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 49/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis konnte sich bereits in der zurückliegendenHandelswoche wieder über die SMA20 (aktuell bei 4.086,5 US-Dollar) schieben und sich nachfolgend darüber etablieren. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich das Edelmetall zu Wochenbeginn dieser Handelswoche von dieser Linie lösen und stärker aufwärtslaufen konnte. Es ging abwechselnd mit grünen und jeweils roten Tageskerzen hintereinander aufwärts. Zum Wochenschluss hin hat sich Gold deutlich von der SMA20 nach Norden lösen können. Die Wochenperformance mit rund 3,8% plus kann sich sehen lassen! Das Tageschart kann damit bullisch interpretiert werden - die Bullen rennen wieder! Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärtsgehen. Denkbare Anlaufziele könnten zunächst die 4.245/50 US-Dollar, die 4.278/81 US-Dollar und übergeordnet das Allzeithoch sein.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 29.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.