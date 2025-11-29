Die Märkte steuern 2026 auf eine radikale Verschiebung zu. Internationale Aktien holen auf, Small Caps wittern ihre Chance, während Anleihen unter Inflationsdruck geraten. Und auch der US-Dollar könnte Federn lassen.Der Kapitalmarktstratege Tim Murray von T. Rowe Price erwartet für 2026 klare Verschiebungen an den globalen Märkten. Er beschreibt eine Wirtschaft "mit zwei Geschwindigkeiten": Während KI-nahe Branchen boomen, bleibe vor allem die Fertigungsindustrie zurück. Gleichzeitig gewinne die fiskalische Expansion in den USA an Fahrt und unterstütze zusätzliche Investitionen in künstliche Intelligenz. Die Deregulierungsagenda der Trump-Regierung könne die Gesamtwirtschaft im Jahr 2026 zu …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.